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Ayancık'ta festival hazırlıkları tamamlandı

Sinop’un Ayancık ilçesinde düzenlenecek olan "26.

Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenecek olan "26. Ayancık Kültür-Keten ve Ahşap Festivali"nin 26-27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.


Festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ayancık Belediye Başkanı Hayretin Kaya, özel olarak oluşturulan festival organize heyetinin titiz bir biçimde çalıştığını söyledi.


Başkan Kaya, "Festivalimize bu yıl Ferhat Göçer, Emre Aydın, Kolpa, Habibe Bozkır, Şerafettin Çaylı ve Harbi Enver sahne alarak tüm hemşehrilerimize unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

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