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Ayancık'ta Fizik Tedavi Ünitesi açıldı

Ayancık Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan ünite için gerekli tıbbi cihaz ve donanım alınarak personel görevlendirilmesi ile birlikte fizik tedavi ünitesi hizmet vermeye başladı.


Ayancık Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan ünite için gerekli tıbbi cihaz ve donanım alınarak personel görevlendirilmesi ile birlikte fizik tedavi ünitesi hizmete girdi. Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Ergenç, “Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde tedavi görebilmesi için kurulan ünitemizde emeği geçenlere Ayancık Devlet Hastanesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

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