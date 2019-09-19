İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayancık'ta Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Ayancık ilçesinde de kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü kutlamalarına, İlçe Kaymakam Vekili Abdullah Seçkin Koçak, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Program öncesi Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, gazi, gazi yakınları ve şehit yakınlarına çiçek takdim etti. Belediye Başkanı Kaya, çiçek takdimi sonrasında gazi, gazi yakınları ve şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.


Günün anlam ve önemiyle alakalı konuşmalar, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in tebrik mesajlarının okunması ve öğrencilerin hazırladıkları şiirleri okumasıyla tören son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.