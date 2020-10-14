Ayancık'ta inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Sinop'un Ayancık ilçesinde inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Cevizli Mahallesi Eğitimciler Caddesi'ndeki bir bina inşaatında yaşandı. İnşaatın 4. katında çalışan Recep Yüksel (43), dengesini kaybederek, 4. kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yüksel, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Yüksel, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yüksel'in cenazesi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.