Ayancık'ta “İtiraz Ediyorum” gösterisi

Sinop'un Ayancık ilçesinde, ünlü oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, ilçe halkıyla buluştu.

"İtiraz Ediyorum” adlı, canlı müzikli tek kişilik güldürü, Ayancık Belediyesi'nin sponsorluğunda Ayancık Kültür Merkezinde ücretsiz olarak sergilendi.

“Mandıra Filozofu” filmleriyle tanınan Müfit Can Saçıntı, “İtiraz Ediyorum” adlı oyununda evlilikten eğitim sistemine, çalışma hayatından reklamlara kadar pek çok konudaki farklı bakış açılarını ve eleştirilerini mizahi bir dille izleyicilere aktardı. Müfit Can Saçıntı izleyicileri farklı bir bakış açısı ile tanıştırırken, oyun müzikleri ile de keyif ve eğlence dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren gösteriye halkın ilgisi yoğun oldu.

Gösterinin sonunda, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, ünlü oyuncuya çeşitli hediyeler takdim etti.