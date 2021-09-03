Ayancık'ta kuvvetli yağış: Metrekareye 33 kilo yağmur düştü

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış öğle vaktine kadar kentte etkisini hissettirdi. Kentte metrekareye 33 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı Ayancık ilçesinde bugün etkili olan yağış korkuttu. Dün gece saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerine kadar devam etti. Sokaklarda su birikintileri oluştu. Selin sokaklara taşıdığı toprak ise yağmurla birlikte yeniden çamura dönüştü. Yağış Ayancık Çayı'nda bir olumsuzluğa sebep olmadı. Vatandaşlar günlük işleri için şemsiyeler ve yağmurluklarıyla dışarı çıkabildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava uzmanlarından alına bilgiye göre son 24 saatte ilçeye metrekareye 33 kilogram yağış düştü. Hafta sonu için yağış beklenmiyor. Hafta içi ise ara ara yoğun olmayan yağışların yaşanabileceği bekleniyor.

Vatandaşlardan Rafet Özkan, “Ayancık'ta devletimiz milletimize el uzattı. Yaraları sarmaya başladı. İnşallah daha iyi olacak. Allah hepsinden razı olsun. Her yönden bize yardımcı oluyorlar. En fazla Cevizli Mahallesi etkilenmişti. Hastanemiz ve Cevizli Mahallemiz sular altında kalmıştı. Şu durumda yollarımız açıldı büyük ölçüde temizlik yapıldı. Selden sonra hava iyi gidiyordu. Yerler biraz sakinleşmişti. Ama yağışla birlikte yine çamur içindeyiz. O kadar da olacak. Yapacak bir şey yok. Bu geceden beri az az yağıyordu. Ara sıra şiddetli devam etti. Kaç gündür hizmet verildi temizlendi ama o hizmet şimdi yine çamur içinde kaldı” dedi.