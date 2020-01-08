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Ayancık'ta öğrencilere hazırlık kitabı dağıtıldı

Ayancık’ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversite ve Liselere Geçiş Sınav adayı öğrencilere deneme ve hazırlık kitapları dağıtıldı.

Ayancık'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversite ve Liselere Geçiş Sınav adayı öğrencilere deneme ve hazırlık kitapları dağıtıldı.


Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve belediye meclis üyeleri ile birlikte 2019-2020 öğretim yılında üniversite ve Liselere Geçiş Sınav adayı öğrencileri okullarında ziyaret ettiler.


Ziyarette Başkan Kaya, öğrencilere yapılacak sınavlar için başarı dileğini ileterek, deneme ve hazırlık kitaplarını hediye ettiler.


Başkan Kaya, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları lise ve üniversite sınavlarında başarılı olacakları inancındayım. Bize düşen de eğitimi her kademede desteklemek, öğrencilerimizin iyi bir eğitim almalarını sağlamaktır. Yüce Rabb'im gerek öğrencilerimizin ve gerekse de anne-babalarının maddi, manevi anlamda harcadığı emekleri boşa çıkartmasın" dedi.

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