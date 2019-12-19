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Ayancık'ta orman yangını

Sinop’un Ayancık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Babaçay köyü Fırıncık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangına Ayancık ile çevre ilçelerden Türkeli ve Çatalzeytin İlçe Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler müdahale etti. Çıkan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma işlemleri devam ediyor.

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