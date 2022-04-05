İhlas Haber Ajansı

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Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop’un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aydaş idaresindeki 19 ABD 452 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık karayolu Büyükdüz mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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