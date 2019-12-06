İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayancık'ta toprak kayması: 2 ev tahliye edildi

Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında, risk altına giren iki ev tahliye edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında, risk altına giren iki ev tahliye edildi.


İlçeye bağlı Hüseyinbey köyü Terze Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede yaptıkları inceleme sonrası toprak kayması yaşanarak yıkım tehlikesi altına giren iki ev tahliye edildi.


Mahallede ikamet eden Basri Yozgatlı, yaşanan toprak kaymasında büyük bir gürültü duyduklarını ve bir anda panikle evden çıktıklarında, toprak kayması yaşandığını gördüklerini ve yetkililere bildirdiklerini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.