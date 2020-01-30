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Ayancık'tan depremzedelere yardım eli

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde zarar gören depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde zarar gören depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.


Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde zarar gören depremzede ailelere destek olmak amacıyla yapılan kampanyada 2 gün içerisinde 1 tır dolusu gıda, giyecek, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri toplandı. Belediye ekipleri tarafından gelen yardımlar, sınıflandırılıp, kolilenerek, paketlenmiş bir şekilde hazır hale getirildi.


Ayancık Nakliyeciler Kooperatifinin tahsis ettiği tıra yüklenen yardım malzemeleri, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan deprem bölgesi Elazığ'a hareket etti.

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