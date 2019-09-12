Ayhan: "Su birikintilerini engelleyeceğiz”

İskele Meydanı'nın bulunduğu yol üzerinde asfaltın meyilli olması nedeniyle, fırtınalı havada denizden taşan dalgalar yolda su birikintilerine sebep oluyordu. Belediye Başkanı Barış Ayhan, yol üzerinde yeni yapılan çalışmaların bittiğinde bu sorunun ortadan kalkacağını belirtti.

Sinop'un en işlek caddelerinden olan ve hemen hemen bütün etkinliklerin yapıldığı Bülent Ecevit Caddesi İskele Meydanı'ndaki su birikintisi sorunu için belediye çalışmalara başladı. Şiddetli yağış ve taşan dalgalar, meydanda eğim sorunu nedeniyle caddeyi kullanılmaz hale getiriyordu. Hem araçlar hem de yayalar için yol geçilemez hale gelmekteydi.

Çalışmaları yerinde takip eden Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, hem Bülent Ecevit Caddesi hem de Gazi Caddesi'nin bu problemden olumsuz etkilendiğinden bahsetti. Başkan Ayhan, "Bu iki caddemizde asfalt meyli nedeniyle su birikintileri yaşanıyordu ve bu vatandaşlarımız için sıkıntı kötü bir durumdu. Bütün şehirde bu tür noktaları tespit ettik. Yapılan çalışmalarla meyilli olan kısımları ortadan kaldırıp, su birikintisini engelleyeceğiz. Hafta sonu gerçekleşecek olan 15 Eylül kutlamalarına yetiştirmek için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.