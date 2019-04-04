Babadan oğula muhtarlık

Sinop'ta 31 Mart yerel seçimlerinde Ada Mahallesi'nin yeni muhtarı Gizay Konukçu oldu.

Eski Ada Mahallesi Muhtarı Mustafa Konukçu'nun vefatından sonra vekalet ile Ferdi Günaydın görevi devraldı. Daha sonra iş yoğunluğu nedeniyle görevi azası Osman Tosun'a bıraktı. 31 Mart yerel seçimlerinde aday olan Gizay Konukçu, 1 Nisan sabahı merhum babasının görevini Osman Tosun'dan devraldı.

Konu ile ilgili konuşan Ada Mahallesi Muhtarı Gizay Konukçu, “Öncelikle güzel bir seçim oldu. Bütün Ada Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen halkıma ve tabii ki bizlerin hep yanında olan bütün ağabeylerimize de sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii ki bu süreç güzel bir süreçti. Rahmetli babamızdan sonra emanetini geri aldık. İnşallah biz de babamızın yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.