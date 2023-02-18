Bahçe tellerinde bulduğu yaralı baykuşu tedavi etti

Sinop'ta bir vatandaş, köydeki bahçesinde yaralı halde bulduğu baykuşu kendi imkanlarıyla tedavi etti.

Sinop'un Yalı köyünde yaşayan Mehmet Usta, evinin yakınındaki bahçede tellere takılmış halde bulduğu yaralı baykuşu iki gün kendi imkanlarıyla tedavi ederek tekrar doğaya saldı.

Mehmet Usta, “Bahçede dolaşırken tellerde çırpınan bir kuş olduğunu fark ettim. Gidip baktığımda baykuş olduğunu gördüm, ilk başta şaşırdım. Yırtıcı kuş olduğu için başta dokunmaya çekinsem de yaralı olduğu için iyileştirmek istedim. İki gündür evimde sobanın yanında ısıttım, yarasına hafif pansuman yaptım ve karnını doyurdum. İki günün sonunda uçmaya başladığını fark ettim ve sonra ait olduğu doğaya bıraktım” diye konuştu.