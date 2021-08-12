Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi

Helikopter ile ilçeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de eşlik etti. Helikopter ile Türkeli Huzur Dincel Stadı'na inen Bakan Karaismailoğlu, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'den ilçede yaşanılan sel süreci hakkında bilgiler aldı.

Türkeli Yılanlık Köprüsü, Çayırlar Köprüsü ve diğer yıkılan köprüler ile selin verdiği zararı helikopter ile havadan inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin karayolunu birbirine bağlayan Çayağzı Köprüsü'nü yerinde gördü.

Köprülerin yıkılması nedeniyle karayolu ile ulaşım sağlanamayan Türkeli ilçesine yeniden karayolu ile bağlantı sağlamak üzere ilk etapta Türkeli-Ayancık karayoluna bağlantı sağlayan İkisu Köprüsü mevkisinde çalışmalar yürütülebileceği görüşüldü.