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Bakan Karaismailoğlu: “Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız”

SİNOP (İHA) – Sinop ziyaretinde Nijerya’da kaçırılan gemide mürettebat olan Vedat Aksan’ın babası Murat Aksan’la görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu vatandaşı teskin etti.

SİNOP (İHA) – Sinop ziyaretinde Nijerya'da kaçırılan gemide mürettebat olan Vedat Aksan'ın babası Murat Aksan'la görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu vatandaşı teskin etti.


Bakan Karaismailoğlu, “Teyakkuz halindeyiz. Görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda evladımızı Murat abiye kavuşturmak için çaba içindeyiz. Emin olsun inşallah Türk devleti her zaman onun yanındadır. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız. Murat abi için rahat olsun en kısa zamanda getireceğiz oğlunu sana” dedi.

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