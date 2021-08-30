Bakan Karaismailoğlu: “Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerinde yolda hasarları tamamen giderdik”

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte tüm yol kesimlerindeki hasarları tamamen giderdik” dedi.

Hafta sonu ayrıldığı Ayancık'a bugün tekrar gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Esnaflarla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, çay davetlerini kırmadığı esnaflar tarafından ilgiyle karşılandı. Bakan Karaismailoğlu'nun ziyareti sırasında Küçük Sanayi Sitesi'nde selde ağır hasar gören 56 iş yerinin yıkımının tamamlandığı, bu iş yerlerinde esnaflık yapanların bir bölümünün kira yardımıyla yeni bir yere taşındığı, bir bölümünün ise yeni iş yerlerinin yapılmasını beklemeyi tercih ettiği belirtildi. 16 esnaf için de 11 adet geçici iş yeri inşa edildiği bilgisi verildi.

Bakan Karaismailoğlu, ardından Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın koordinasyonunda yapımı süren iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Açıkbaş, çalışmanın son durumu ile ilgili bilgi verdiği Bakan Karaismailoğlu'na iş yeri inşaatlarının 6 gün içinde neredeyse son aşamaya geldiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Karaismailoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Devlet ve millet omuz omuza vererek 11 Ağustos'tan bugüne kadar açılan yaraların sarılması ve hayatın en kısa sürede normale dönebilmesi için zamana karşı selden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduk. Afetlerin sırası ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahil olduk. Yarın da böyle olacaktır. Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaklaşık 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Selin hemen ardından kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte tüm yol kesimlerindeki hasarları tamamen giderdik. Kastamonu'da 47, Sinop'ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine acil ulaşım yollarını ve geçici köprüleri tahsis ettik. Ayrıca selin denize taşıdığı tomrukları römorkörlerimizle ilk defa gerçekleştirilen ağ sistemi kullanarak topluyoruz. Bu şekilde deniz araçlarının seyri ve balıkçılarımız için faaliyetlerini gerçekleştirmeleri yönünde emniyeti de sağlamış oluyoruz. Buradan söz veriyorum kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, bina ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacak ve açılışlarını da hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.