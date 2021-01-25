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Bakan Karaismailoğlu Sinop'ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi ziyaret için Sinop’a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi ziyaret için Sinop'a geldi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada ziyaretinin ilk durağı olan Sinop Valiliği'nde karşılandı. Çocukların elinden çiçek kabul eden Adil Karaismailoğlu valilik önünde protokolle selamlaştı. Ardından Valilik Ziyaretçi Defteri'ni imzaladı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından Bakan Karaismailoğlu'na kalem hediye edildi. Sonrasında ise Bakan Karaismailoğlu ve Vali Karaömeroğlu İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirmek üzere valilik makamına geçti. Toplantıda Nijerya'da gemi baskınında kaçırılan Sinoplu Vedat Aksan'ın babası Murat Aksan da yer aldı.


Toplantının ardından Bakan Karaismailoğlu'nun AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etmesi ve açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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