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Bakan Karaismailoğlu Sinop'tan ayrıldı

SİNOP (İHA) – Son durağı olan Türkeli ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop’tan ayrıldı.

SİNOP (İHA) – Son durağı olan Türkeli ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop'tan ayrıldı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayancık ziyaretinin ardından Çatalzeytin Türkeli yolunda incelemelerde bulundu. Ardından Türkeli Belediye Başkanlığına geçildi. Burada belediye önünde protokolle selamlaşan Adil Karaismailoğlu kısa bir konuşma yaparak Türkeli halkını selamladı. Vatandaşlarla da sohbet eden Karaismailoğlu Belediye Başkanlığı makamında bir görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmenin ardından Bakanın Sinop ziyareti son buldu. Şehirden ayrılmak üzere havalimanına hareket edildi.

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