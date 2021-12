Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5B yıl sonunda, Türksat 6A 2023'te uzay yolunda olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5-B'nin yıl sonunda, Türksat 6-A'nın ise 2023'te uzay yolunda olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'taki selde zarar gören Terminal Köprüsü'nün açılışına katıldıktan Sinop il merkezine geçti. AK Parti Sinop İl Başkanlığında partililere seslenen bakan Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin her alanda büyüğünü söyledi. Türkiye'yi bölünmüş yollarla donattıklarını ifade eden Adil Karaismailoğlu, 19 yıl önce 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolu, 28 bin 400 kilometreye çıkarttıklarını söyledi. Uzay vatanda da söz sahibi olmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin yıl sonunda, Türksat 6A'nın da 2023'te uzay yolunda olacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, “19 yıl önce ülkemizin genelinde hakikaten korkunç bir altyapı eksikliği vardı. 6 bin 100 kilometrelik bir bölünmüş yol. Bunların da tamamına yakını son derece güvenli olmayan ve konfordan uzak yollardı. Düşün, dile kolay. 6 bin 100 kilometreden alıyorsun 28 bin 400 kilometreye çıkarttığınız bir bölünmüş yol uzunluğu var Türkiye'de artık. Bugün biz 28 bin 400 kilometre diyorum ama yarın bakmışsınız 28 bin 450'ye çıkıyor. Çünkü durmuyor. Türkiye'nin her tarafında 5 bine yakın şantiyemizde 700 bine yaklaşan çalışma arkadaşlarımızla hakikaten Türkiye'nin geleceğine adım atan büyük bir özveriyle çalışma var. Çünkü ulaştırma altyapı projeleri ülkenin gelişmişliğine, üretimine, sanayisine kültür ve sanatının olmazsa olmazı. Biz bu projeleri yaptıkça ülkemizdeki bu ticaret hacimlerinin artması ülkedeki büyüme oranlarının, dünyanın en büyük büyüme oranlarına sahip olması bu güçlü altyapı sayesinde oluyor. Bunlar artarak devam edecek. Hummalı bir çalışma var Türkiye'nin her tarafında. 28 bin 400 kilometrelik bölünmüş yol, 68 bin kilometrelik tek yol. Bakın 2002 yılında Sinop'ta sadece 4 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz 126 kilometre daha yaparak bunu bakın kaç kat artıyorsunuz üzerine. Nerdeyse 30 kat arttırdık bölünmüş yol uzunluğumuzu. Tabii bu alt yapı eksikliğini tamamladık, bu kadar işler yaptı. Hem yakıttan hem zamandan kazandırdık. Üretime, ticarete istihdama çok önemli katkılar yaptık ama en önemlisi bakın arkadaşlar bu yollarda, yaptığımız yollarda taşıt hareketini, taşıt trafiğini yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazaları oranlarında yüzde 80'ne varan azalmalar oldu. Yani bir canın kıymetinin bedeli olamaz ama biz her yıl bu yaptığımız bölünmüş yol ve altyapı yıllık 11 bin canı kurtarıyoruz yani. Bu 11 bin canı kurtarıyoruz bu yaptığımız işlerle birlikte. O yüzden biz doğru işler yapıyoruz, doğru işler de yapmaya devam edeceğiz. Ama bir tarafta da bakıyorsunuz bu kadar hummalı çalışan büyük özveriyle çalışan Bir AK Parti hükümetleri ve sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde AK Parti kadroları var. Öbür taraftan da hiçbir şey yapmamış hayatları boyunca taş üstüne taş koymamış insanlar oturdukları her yerden keyif yaparak eleştirileri var. Hiç bunlara aldanmayın. Türkiye çok doğru yoldadır. Güçlü bir şekilde devam ediyor. Yani bu yap-işlet-devret projeleri olsun, bu bölünmüş yollar, havalimanları, denizlerde yaptığımız büyük işler, demir yollarında yaptığımız büyük atılımlar, uzayda yaptığımız büyük işler. Bakın geçen yıl bu kadar pandemi döneminde bütün ülkeler projelerini askıya almışken yani bütün hayat durmuşken, biz geçen yılın, bu yılın 2021‘in başında TÜRKSAT 5A uydusunu uzaya fırlattık. İnşallah önümüzdeki ayın sonunda TÜRKSAT 5A uydusunu uzaya fırlatacağız. Uzaydaki de kapsama alanımızı, gücümüzü artık bütün dünya görüyor. Bir taraftan TÜRKSAT 6A'yı tamamen yerli-milli arkadaşlarımızla Türk mühendisleri başında olarak Türk mühendisleri tarafından üretilmekte. İnşallah 2023 yılında da yerli-milli uydumuzu TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdiğimizde uzayda da dünyada kendi uydusuyla uzayda temsil eden ilk 10 ülkeden birisi olacağız. Yani bütün sektörlerde bütün alanlarda çok büyük hummalı çalışma var" diye konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu partideki açıklamalarının ardından kentte bir çay bahçesinde gazeteciler ile bir araya geldi.