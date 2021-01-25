Bakan Karaismailoğlu: “Uzayda varlığımızı dünyaya hissettirdik”

SİNOP (İHA) – Sinop'ta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Dünyadaki kapsama alanımız oldukça genişlemiş oldu. Uzayda varlığımızı ve gücümüzü bütün dünyaya hissettirdik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop Valiliği önünde yaptığı açıklamanın ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Valilik istikametinden AK Parti Sinop İl Başkanlığı'na giden yolda yürüyerek vatandaşı selamlayan Bakan Karaismailoğlu zaman zamanda dükkanlardaki esnaflarla sohbet etti.

Adil Karaismailoğlu AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nda uzay çalışmaları ve ildeki faaliyetlere yönelik açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin uzay çalışmalarına değinen Bakan Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydumuzu uzaya fırlattık. İnşallah o da Haziran gibi yörüngesine yerleşip bütün dünyaya hizmet edecek. Dünyadaki kapsama alanımız oldukça genişlemiş oldu. Uzayda varlığımızı ve gücümüzü bütün dünyaya hissettirdik. Yine uzaydaki çalışmalarımız devam ediyor. Peşinden 5B uydusunun planlamalarını yapıyoruz Onunda imalatları bitti şu an testlerini yapıyoruz. İnşallah onu da bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Bunun daha da ötesinde artık yerli ve mili uydumuzun çalışmaları devam ediyor. 2022 yılında yerli ve milli Türksat 6A uydumuzu da uzaya fırlatacağız. Uzayda yerli ve milli uydumuzla da yer alacağız” diye konuştu.

Sinop Çevre Yolu projesinden de bahseden Karaismailoğlu, “Sinop'ta gelişen Türkiye'den payını alıyor almaya da devam edecek. Ben notlarıma baktığımda 4 kilometre bölünmüş yolla başlamışız 18 yılı önce. Şu an 128 kilometre bir bölünmüş yol var Sinop'ta. Bu 30 kat arttı demektir. Tabii ki bununla bitmiyor. Gelişen Sinop'la birlikte bunlarda devam edecektir. Devam eden kara yolları projelerimiz var onların inşallah ödeneklerimizi ayırdık en kısa zamanda bitireceğiz. Bugün gelecek talepler planlamalar doğrultusunda da yeni planlamalarımızı da yapacağız. Bir taraftan devam eden projeler bitireceğiz bir taraftan da yeni projelere başlangıç yapacağız. Sinop merkezde de çevre yolunun birinci etabı çalışmalarımız bitme aşamasında ikinci etabıyla ilgili de nasıl bir çalıma isteniyorsa biz öyle yapacağız. Buna Sinoplular karar verecek. İnşallah bu projeyi de Sinoplular nasıl istiyorsa öyle yapıp bitirip öyle teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler çevre yolunun yapılması planlanan alanda incelemeler yaptı. Adil Karaismailoğlu Sinop ziyaretinin devamı için Ayancık ilçesine yola çıktı.