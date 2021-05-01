Bakan Kasapoğlu'nun Sinop'a notu: “Bu fotoğraf, bir fedakarlık öyküsüdür”

Mehmet Kasapoğlu Sinop'ta daha önce yurt karantinasında görev almış çalışanları paylaşarak, “Bu fotoğraf, bir fedakarlık öyküsüdür” dedi.

Mehmet Kasapoğlu geçtiğimiz yıl bir süre karantina yurdu olarak hizmet veren Sinop Mahmut Kefevi Öğrenci Yurdu'nda o dönemde çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta maske ve koruyucu elbiseleriyle yurtlarda çalışan görevlilerin olduğu görüldü. Bakan Kasapoğlu fotoğrafa “Bu fotoğraf, bir fedakarlık öyküsüdür” notunu düştü.

Sinop'taki fedakar çalışanların nezdinde tüm emekçilere, “Son bir yılda her zamankinden daha fazla fedakarlıkla çalışarak ülkemizi daha da güçlü kılan bütün emekçi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” mesajını verdi.