Bakan Pakdemirli Sinop'a geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Bölge Müdürlüğü açılışı için Sinop'a geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Sinop programı açıklandı. 28 Ocak tarihinde Sinop ziyaretinde bakan Pakdemirli, valilik ziyaretinin ardından saat 10.45'te Sinop Kültür Merkezi'nde sektör toplantısı gerçekleştirecek. Program devamında Aleaddin Camisi'nde kılınacak cuma namazı sonrası saat 14.00'te Sinop Orman Bölge Müdürlüğü açılışı gerçekleştirecek. Açılışın ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek olan Pakdemirli, 16.15'te Sinop'tan ayrılacak.