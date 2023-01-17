Balık tezgahlarında hamsinin ardından istavrit bekleniyor

Karadeniz'de palamudun ardından bol miktarda avlanan hamsi sezonunun sonuna yaklaşılıyor. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ile birlikte dip balıklarının bereketlenmesini bekliyor.

Karadeniz'de sezon başında bol miktarda avlanan palamudun ardından hamsi de balıkçıların yüzünü güldürdü. Hamsi avının Şubat ayı içinde sona ermesi beklenirken, sezonun devamında balıkçılar istavrit ve dip balıklarının avlanmasını bekliyor.

Hamsinin ardından istavrit

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, Karadeniz'de 12 ayın tamamında tüketilebilecek her türlü balığın olduğunu ve hamsinin ardından istavrit avcılığının çoğalacağını söyledi. Samsun, “İstavrit balığı 12 ay bizi hiç terk etmeyen bir balıktır. Bazı dönemler gırgır avcılığı yasağı gelse de küçük balıkçılarımız her zaman avlayabiliyorlar. Eski yıllara göre biraz daha az avcılık veriyor, boyunda küçülmeler oluyor ama biliyoruz ki istavrit balığı çok lezzetli ve tüketilebilecek bir balıktır. Ama bir de bizi hiç terk etmeyen dip balıklarımız var. Mezgit, barbunya, kırlangıç ve nadir de çıksa kalkan balığı olmak üzere bu balıklarımız da fiyatları biraz yüksek de olsa zaman zaman tüketebileceğimiz balıklardır” diye konuştu.

Balıkçı İsmail Demir ise balık tezgahlarında mezgit, hamsi, barbunya gibi balıkların olduğunu belirterek, “Hava bugünlerde estiği için tekneler açılamıyor, inşallah havalar durduktan sonra tekneler açılır. Ondan sonra mezgit, istavrit, bazen çinekop, lüfer, levrek gibi balıklar gelir. Yıllar önce de şubat ayının ortasına kadar da hamsi tutulduğunu görmüştük. Ama tabi ne olacağını bilemeyiz, mutlaka hamsi çekilecek” dedi.