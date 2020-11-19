Balıkçı teknelerinin davetsiz misafiri martılar

Balıkçı Eşref Gündoğu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvanlar da biz insanlar gibi rızık peşindeler. Onların da bir canı var. Aç kalan martılar balıkçı teknelerini takip ederek onlara atılan balıklarla karınlarını doyurmaya çalışıyor. Balıkçı teknelerimizdeki balıkçılar fazla balık tuttuğunda kürekle denize ve güverteye balık atıyorlar. Biz de tezgahlarımızdan fazla kalan balıkları bazen martılar için atıyoruz" dedi.