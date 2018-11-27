Balıkçılara 8 kiloluk levrek sürprizi

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan 8 kilogramlık levrek görenleri şaşırttı.

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, 8 kilogram ağırlığında levrek yakaladı. Şehirde balıkçılık yapan Akın Öz, “8 kilogram civarında. Sinop Adabaşı'nın balığıdır. Nadir olan balıklardandır. Küçük balıkçıların ağlarına takıldı. Bu boyda nadir görülen bir balıktır. Arada gelir. Kilogramı 100 lira civarında. Her zaman bu kadar büyüğü olmuyor. Genelde 3-4 kilogramlık oluyor. Böyle büyüklükte nadir çıkıyor” dedi.

Balığı satın alan restoran işletme sahibi Sıtkı Tunçoğlu ise, “Restoranımızda müşterilerimize sunacağız. Böyle bir balık, Karadeniz'e denk gelmiyor. Ben de kaçırmadım. Çok güzel. Kuzu gibi bir balık. Müşterilerimize sunacağız” diye konuştu.