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Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Karadeniz’de bu sezon balıkçıların yüzünü en fazla hamsi güldürdü.

Karadeniz'de bu sezon balıkçıların yüzünü en fazla hamsi güldürdü.


Sinop'ta balıkçılar palamut, istavrit, mezgit, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadı. Hamsi sayesinde ise balıkçı tezgahları boş kalmadı. Sinop'ta balıkçılık yapan Olcay Karabulut konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu zamana kadar palamut sezonu beklerken hamsi sezonu başladı. Şükür olsun bu sezon güzel hamsicilik oldu. Fakat 2 aydan beri hamsi gürcüde. Tezgahlarda şuan mezgitten başka balığımız yok. Palamut bu sene çok zayıf geçti. Ama hamsi çok iyi geçti. Dengeledi diyebiliriz. Fiyatlar konusunda ise ilk hamsi çıktığında 5 TL idi. Sonra azalınca 10 TL oldu. 15-20 TL'lere kadar yükseldi. Fakat şuan 10 TL. Bu sene 10-15 kasa palamut anca olmuştur. Bu sene palamut sezonu kötü geçti. Fakat hamsiden memnunuz” dedi.

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