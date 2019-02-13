Balıklar azalıyor, esnaf satış yapamıyor

Sinop'ta satış yapamayan balıkçı esnafı sezondan umudunu yitirdi.

Sinop'ta balıkçı esnafı satış yapamamaktan şikayet ediyor. Denizlerde balığın azlığından balık satışları düşerken, vatandaşların da balıklara olan ilgisi azaldı.

Balıkçı İsmail Değer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Denizden bahsetmek her zaman kolay. Ama önemli olan denizdeki mahsulleri alıp karaya çıkartıp da insanlara ucuz fiyatta satabilmek ama gönül hep böyle istiyor. Fakat ne yazık ki son günlerde 1 hafta, 10 gündür balıkçı teknelerimiz doğru düzgün balık tutamıyor. Şu anda en gözde olan istavriti dahi 10 TL'den aşağı veremiyoruz. O da zor tutuluyor. Teknelerden 3-5 kasa alarak getiriyoruz. Onun haricinde gene trolcular ve lifana balıkçılarımız barbun getiriyorlar. Onlar da 1 kasa bilemedin 2 kasa. Yani tezgahlarımızda pek fazla çeşit yok. Çünkü artık mevsim itibariyle balıklarımız ancak istavrite kaldık. Daha önceden çinekop, sarıkanat çıkıyordu. Bundan 15-20 gün önce onlar da kesildi. Halkımıza taze istavritleri sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Değer ayrıca, "İstavrit 10 TL, barbun 30 TL, mezgit 10 TL, levrek, çupra 30 TL, somon 25 TL. Gönül ister ki daha da ucuza verelim ama biz de balık tutan vatandaşlardan alırken onların verdiği fiyata göre biz de burada fiyat belirliyoruz" diye konuştu.