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Balıkta istavrit zamanı

Karadeniz’de hamsinin ardından tezgahları istavrit balıkları süslüyor.

Karadeniz'de hamsinin ardından tezgahları istavrit balıkları süslüyor.


Karadeniz'de şu anda istavrit mevsimi yaşanırken, hamsinin kuzeye kaçmasının ardından en fazla istavrit balığı avlanıyor. Tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanırken, fiyatı en uygun balık olarak da ilgi çekiyor.


Sinop'ta balıkçılık yapan İsmail Değer, "Artık hamsi çekildi. Şu anda istavrit mevsimi. Ancak istavrit pek kolay tutulmuyor. Her zaman söylediğimiz gibi balık bir borsaya benziyor. Bugün var, yarın yok. Buna bağlı olarak fiyatı da değişiyor. Çok tutulduğu zaman fiyatlar düşüyor. Ama az tutulduğu zaman da fiyatlar yükseliyor. Denizdeki tutulan balığa hiçbir zaman hesap yapılmıyor. Bu nedenle bize gelen fiyatlara göre biz de burada fiyat belirliyoruz. Bugünkü istavrit fiyatımız 10 lira. 5 ve 7 buçuk liraya da istavrit sattık. Dediğim gibi çok tutulduğu zaman fiyatlar düşüyor. Tabii biz de gemilerden alırken, kayıklardan alırken bazen kasasını 150 liraya alıyoruz, bazen 80 liraya alıyoruz, bazen 70 liraya alıyoruz. 50 liraya aldığımız zaman da oluyor. Bu rakamlara göre fiyatlar değişiyor” dedi.


Sinop'ta tezgahlarda istavrit 10, mezgit 15, somon 30, tirsi 10, çupra ve barbunun kilosu ise 35 liradan alıcı buluyor.

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