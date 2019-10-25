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Barış Ayhan, can dostlarıyla

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediye bünyesindeki Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek hayvanlarla ilgilendi.


Başkan Ayhan, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek barınakta bulunan can dostlarıyla ilgilendi, yavru köpekleri kucağına aldı ve hayvanlarla oynadı.


Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yurt dışından gelerek gönüllülük esası ile çalışan veteriner hekim Yannis Voutsas, veteriner hekim Heidi Peltola ve veteriner hekim Sumeja Jahic'e barınakta yaptıkları başarılı işler ve sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür etti.


Belediye Veteriner İşleri Müdürü Volkan Tuncay, Barış Ayhan'a barınağın işleyişi ve gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

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