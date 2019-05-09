Barış Ayhan: “Daha yaşanabilir bir Sinop için çabalayacağız”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop'u öncelikle temizlik ve düzen anlamında önümüzdeki yaz sezonuna hazırlamak üzere yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Barış Ayhan yaptığı açıklamada, “Mümkün olduğunca mesai gözetmeden sabahın çok erken saatlerinden, gecenin geç saatlerine kadar Sinop'a ve Sinoplulara hizmet etmek için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Sinop, turizm sezonuyla birlikte nüfusumuz mevcut nüfusumuzun dört katına, beş katına kadar çıkan bir kitleye hizmet edeceğiz. Bu anlamda çok seri bir şekilde adımlarımızı daha hızlandırarak, Sinop'u turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlama telaşı içerisindeyiz. Ramazan bayramı içerisinde ki süre zarfında gelecek turistlere geçmiş yıllarda Sinop'a gelen misafirlerimiz daha temiz daha bakımlı daha yaşanabilir bir Sinop görmeleri için çabalayacağız” dedi.