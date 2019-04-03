CHP'den Sinop Belediye Başkanı seçilen Barış Ayhan, mazbatasını aldı.

Sinop Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ'dan mazbatasını alan Ayhan, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayhan, daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Sinop Belediyesi'ne geçti. Sinop Belediyesi'ne geçen Ayhan ve beraberindekiler, eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ile görüştü. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir telim törenine belediye birim amirleri ve parti üyeleri katıldı.

Daha sonra Sinop Belediyesi önünde gerçekleşen karşılama töreninde konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Seçimler neticesinde belediye başkanı olduk. Ama bu her defasında söylediğim gibi bundan sonra Sinop'u hep birlikte yöneteceğiz. Bunu her toplantıda ısrarla diyorum. Belediye başkanıyla, belediye meclisiyle, sivil toplum örgütleriyle, belediye çalışanlarıyla ve Sinop halkıyla hep birlikte çağdaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik yapacağımızı daha önce belediye başkan adayı olarak söz vermiştim. Bugün de belediye başkanı sıfatıyla söz veriyorum. 31 Mart seçimlerine giden süreç daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine Sinop'a ve Sinopluya yakışır bir biçimde geçti” dedi.