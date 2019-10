Barış Ayhan: “Sinop dünya pazarına açılıyor”

Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in de içinde bulunduğu heyet ile birlikte bir dizi görüşme yapmak ve konferanslara katılmak üzere organize edilen ve dokuz gün süren Amerika seyahatine katıldı. Amerika'nın New York ve Washington eyaletlerinde çeşitli konferanslara ve toplantılara katılan Ayhan, her geçen gün Sinop'u daha iyi yerlere taşıyacak girişimlerde bulunacağını belirtti.

Barış Ayhan yaptığı açıklamada, “Milletvekilimiz Barış Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcımız Aydın Hakan Sönmez, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği yönetimi ve iş adamlarımızdan oluşan 24 kişilik heyetle New York ve Washington'da organize edilen konferanslara katılmak ve bir dizi görüşmeler yapmak üzere Amerika'da ziyaretlerde bulunduk. Hiç bir sponsor ya da kurum kaynağı kullanmadan, tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelen bu heyetin ortak hedefi güzel kentimiz Sinop. Memleketimizi daha iyi yerlerde görmek için, amacı Sinop olan herkesle el ele verip her geçen gün daha fazla çalışacağız" dedi.

“Sinop'ta tunç çağına kadar uzanan bir tarih var”

Sinop'un tarihsel dokusunun zenginliğine değinen Ayhan, dünyada arkeologların Sinop'a verdiği önemi belirterek, “Ülkemizde çoğu yerde Bizans, Roma, Osmanlı kalıntıları bulunurken, Sinop'ta ilk kolonistlerin, ilk yerleşimci halkın kalıntıları gün yüzüne çıkıyor. Bu sebeple Sinop, arkeologların ve araştırmacıların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz yıl Chicago'daki Uluslararası Dünya'nın zirve Arkeoloji konferansında Efes, Göbekli Tepe ve Çatalhöyük'ten sonra Sinop konuşuldu. Sinop'ta uluslararası kazı alanı var ve bu alan belediyemize ait, bizim amacımız belediyemizin de bu önemli kazıda paydaş olmasıdır. Daha önceden jeolojik ve sismik çalışmaları gerçekleştirildiği için noktasal şekilde kalıntıların yeri biliniyor. Öyle bir miras ki Sinop'ta Tunç Çağı'na kadar uzanan bir tarihi konuşuyoruz. Amerika ziyaretimizde de Sinop'a çağ atlatacak ve kaderini değiştirecek bu uluslararası kazının devamını sağlayacak girişimlerde bulunduk. İlk olarak New York'ta Prof Owen Doonan ve Prof Alexander Bauer ile Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin birlikte organize ettiği Sinop History And Archaeology isimli panele katıldık, daha sonra Washington'da yine derneğimiz, Owen Doonan ve yerleşik Sinoplular ile birlikte organize edilen Sinop Tarih ve Arkeoloji Paneli'ne katılım sağladık. Bu paneller ve görüşmeler sonucunda özellikle Amerika'da New York Üniversitesi, Washington Üniversitesi ile temasa geçmek isteyen gençlerimiz, araştırma yapmak isteyen öğrencilerimiz için de bir atılım gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.