Barışın Kadınları Gerze'de

Son birkaç yıldan bu yana yelkenli yat turizminin Karadeniz'de en uğrak yerlerinden biri olan Sinop'un Gerze ilçesi bir kez daha gemici misafirlerini ağırlıyor.

Kısa bir süre önce 100. yıl kutlamaları kapsamında ilçe limanına demir atan Kadın Kaptanlar, Ata'nın izinde Samsun'a varmalarının ardından, DADD-Rallisi'nde tek kadın lider ekip olarak yerini aldı ve dönüş yolunda ise tekrar Gerze'ye demir attılar.

Uzun seyir kapsamında Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan Kadın Kaptanlar Bodrum'dan Karadeniz'e açılırken, yolculuğa başlamadan önce Karadeniz'in iklim ve fiziki koşullarından dolayı tedirginlik duyduklarını ancak sefer boyunca tüm zorlukları aşarak vatandaş tarafından da ilgiyle karşılandıklarını belirttiler.

Seyirlerinde birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ekip aynı zamanda 7'den 77'ye kadınlara vizyon katıp, onların hayata karşı da güçlü durabilmeleri için mücadele verdiklerini dile getirdiler.

Kadın Kaptanlar üniversitelerde burslu okuyan genç kadın öğrencileri de zaman zaman teknelerinde misafir ederek birlikte seyrettiklerini, bu şekilde kadın dayanışmasını da güçlendirerek istedikleri takdirde üstesinden gelemeyecek zorlukların olmadığını yansıtmış olduklarını dile getirdiler.

Barışı temel vizyon olarak kendilerine ilke ettiklerini belirten ekip “Özde İzindeyiz” sloganıyla çıktıkları seyirde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini de demir attıkları limanlarda yaymaya çalıştıklarını belirttiler.

Deniz Tutkusu Seyirde ekibi, Komodor Neşe Hasipek, Gerzelilerin ilgi ve alakasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade etti.