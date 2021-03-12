Başkan Ayhan: “Bağımsızlığımızın sembolü”

Belediye Başkanı Barış Ayhan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle mesaj yayınladı. Mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı'mızın 'Milli Marş' olarak kabulünün 100. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bağımsızlığımızın sembolü Milli Marşımız; cephelerde can pahasına verilen mücadelenin, eşsiz vatan aşkının ve tam bağımsız özgür Türkiye ideali ile toprağa düşen aziz şehitlerimizin destansı mücadelesini yansıtan ölümsüz değerimizdir. İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy; ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek ülkenin içinde bulunduğu güç durumu ve verilen mücadeleyi en iyi şekilde özetlemiştir. Bu türlü zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde İstiklal Marşı'mız; genç yaşlı, erkek kadın demeden vatan müdafaasında bulunan vatan evlatlarını birleştirdiği gibi yeniden dirilişe ve kurtuluşa itici bir manevi güç olma özelliği taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a, istiklal ve istikbal uğruna şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum'' cümlelerini kullandı.