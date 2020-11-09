Başkan Ayhan: “Ulu Önderimiz her daim pusulamız olacaktır”

SİNOP (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Geleceğe ışık tutan fikirleri, ileri görüşlülüğü ve ideolojileri ile günümüzü aydınlatan Ulu Önderimiz her daim pusulamız olacaktır” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Ayhan mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82.yılında özlem, saygı ve sevgiyle anıyorum. Bu ayrılış fiziki bir ayrılış, Atatürk her bir Türk vatandaşının kalbinde ilelebet yaşamaya devam edecektir. O hayatı boyunca ülkesi için mücadele etmiş, Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk askeri yeteneği ile cephelerde, siyasi ideolojisi ile de uluslararası arenada büyük başarılara imza atmıştır” sözlerini kullandı.

Kurtuluş Mücadelesi'nden bahseden Barış Ayhan, “Mustafa Kemal Atatürk kısıtlı imkan ve zor şartlar altında hürriyet ve vatan aşkıyla her bir yanı yanmış yakılmış, türlü işgallere uğramış ülkemizi 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yaktığı ateşle düşmandan temizlemiş ve bu millete millet olma bilincini aşılamıştır. Benim en büyük eserim diyerek nitelendirdiği ve kurtuluş mücadelemizin eşsiz bir zaferle neticelenmesi ile ilan ettiği Cumhuriyet; tüm Dünya'ya örnek teşkil etmiş, egemenliğin kayıtsız şartsız halka verilmesi ile de halk devletle bütünleşmiştir. ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü ile Atatürk'ün ölümsüzlüğünü belirttiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak her Türk vatandaşının en asli görevidir” ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün örnek bir lider olduğunu dile getiren Ayhan, “Geleceğe ışık tutan fikirleri, ileri görüşlülüğü ve ideolojileri ile günümüzü aydınlatan Ulu Önderimiz her daim pusulamız olacaktır. ‘Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' sözü ile bize hedef gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu büyük mirasa sahip çıkacak; Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; aramızdan ayrılışının 82. yılında onu bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun” sözlerini kaydetti.