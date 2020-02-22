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Başkan Ayhan'dan KAFFED'e kotra

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şekerci beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Barış Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şekerci beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Barış Ayhan, ziyarete gelen KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Samsun Çerkez Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sinop Kafkas Derneği Başkanı Gülhan Saraç ile bir süre sohbet etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Barış Ayhan, KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci'ye Sinop'a özgü kotra modeli hediye etti.

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