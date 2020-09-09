İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çakıcı korona oldu

Sinop’un Boyabat İlçe Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sinop'un Boyabat İlçe Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.


Boyabat Belediyesi Başkanı Şefik Çakıcı korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkanı Çakıcı test sonuçları sonrasında Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yaptığı açıklamada, ''Değerli hemşehrilerim; korona virüs şüphesiyle yaptırmış olduğum test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum çok şükür ki gayet iyi. Boyabat Devlet Hastanemizde tedavim devam ediyor. Dualarınızla birlikte, en kısa sürede sağlığıma kavuşacağım inşallah Allah'a emanet olun'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.