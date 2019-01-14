Başkan Ergün: “Plastik poşet tamamen kalkmalı”

Türkiye'de ücretsiz verilen plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde yapılan düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenleme ile geri kazanım imkanı çok az olan plastik poşet atık miktarının önemli miktarda azaltılması hedefleniyor.

“Plastik poşetin tamamen kalkması lazım”

Konu ile ilgili konuşan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, “Eskiden bizim çocukluğumuzda babalarımız eve gelirken çarşıdan, pazardan ne aldıysa filelerle getirirlerdi. Bir de kese kağıtları vardı. Poşetler 700 yılda doğada yok oluyormuş. Bir insan ömrünün yaşı maksimum 80-90 yıl olsa, poşet 700 yıl doğada kalıyor. Yani 7 nesildir, 8 nesildir doğada kalıyor. Bence geç kalınmış bir uygulamadır. Plastik poşetin tamamen kalkması lazım. Eskisi gibi kese kağıdına ve fileli döneme dönülmesi lazım ki biz kentimizi, ülkemizi ve tüm dünyayı daha yaşanılabilir, daha sağlıklı bir dünya bırakalım bizden sonrakilere" dedi.

“Paralı poşet uygulaması bence iyi oldu”

Alışveriş yapan Yusuf Karakaşoğlu ise, "Paralı poşet Avrupa'nın her tarafında 20 sene önceden var. Biz de geç kalınmış bir uygulama. Yalnız poşetleri mağazalarda zayıf veriyorlar. Biraz kaliteli vermeleri lazım. Paralı poşet uygulaması bence iyi oldu” diye konuştu.

“Paralı poşete karşıyız”

Pazarcı esnafı Oğuzhan Yıldırım da, “Paralı poşete karşıyız. Parayla poşet satılmaz. Halk poşete nasıl para verebilir. Paralı poşete karşıyız” ifadelerini kullandı.