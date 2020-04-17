Başkan Genç: "Talep ve önerilerimizi TOBB'a ilettik"

Yönetim Kurulu Başkanı Genç, üyeler ile birebir ve telefon ile yaptığı görüşmeler neticesinde salgın hastalığın ilçe ekonomisine etkilerini ve sürecin iyileştirilmesi anlamında üyelerinin beklentilerini, görüşlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirdi.

Başkan Abdullah Genç yaptığı açıklamada, "Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hazırladığımız taleplerinizi bir yazı halinde, camiamızın her türlü sorunu ile gece gündüz demeden ilgilenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rıfat Hisarcıklıoğlu'na iletmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile kendilerine harcadıkları yoğun mesai ve emekleri dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin talep ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için bizler de konunun takipçisi olacağız. Bundan sonraki süreçte, sizlerin taleplerini, şikâyetlerini ve çözüm önerilerini toplamaya ve belirli periyotlarla birliğimize iletmeye devam edeceğiz" dedi.