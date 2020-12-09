Başkan Özhan: “Siyahin beyazdan, beyazın da siyahtan üstünlüğü yoktur”

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayhan Özhan, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına tepki gösterdi.

Ayhan, yaptığı açıklamada, “Hakem Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum. İnsanlığın rengi olmaz” dedi.

Özhan şunları söyledi: “Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik, maçın 4. hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum. İnsanlığın rengi olmaz. Irkçılık söylemlerinde bulunanlar kesinlikle insanlık tan nasibini almamışlardır. Ayrıca UEFA'dan Milli Takımımıza asker selamı verdi diye soruşturma açanlar gerçekten ırkçılık yapan insanlık suçu işleyenlere bütün dünyaya örnek olacak bir ceza verecek bekliyoruz. Sinop'tan futbol adına, insanlık adına bir kez daha sesleniyorum. Siyahin beyazdan, beyazın da siyahtan üstünlüğü yoktur. Peygamberimiz Hz. Muhammed 'Üstünlük ancak takva iledir' buyurmuştur.”