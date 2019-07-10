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Başkan Şahin, esnaflarla istişare toplantısı düzenledi

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Cumhuriyet ve Erdembey Caddelerinde bulunan ilçe esnafıyla ana caddelerin trafik akışı ve kaldırım düzeniyle ilgili toplantı düzenlendi.


Türkeli Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen istişare toplantısında, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Cumhuriyet ve Erdembey Caddelerinde hizmet veren ilçe esnafları ile trafik akışı, yaya yolu ve kaldırımlar ile ilgili istişarelerde bulundu.


Başkan Şahin, ana caddelerde vatandaşların kaldırımla ilgili beklenti ve taleplerini ilçe esnafları ile paylaştı. Şahin, ilçe esnaflarının trafik akışı, yaya yolu ve kaldırımlarla ilgili görüşlerini ve isteklerini dinleyerek istişarede bulundular.

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