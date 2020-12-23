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Başkan Şahin, sağlık personelinin yanında

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, korona virüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına destek veriyor.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Devlet Hastanesinde görev yapan ve pandemi süreci boyunca fedakarca aralıksız çalışmalarına devam eden sağlık personelleri için hastane doktor ve hemşire odalarına giyinme dolapları hediye etti. Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Ruhi İçtüzer, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'e Korona virüs sürecinde verdiği destekten ve giyinme dolaplarını hediye etmesinden dolayı teşekkür etti.

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