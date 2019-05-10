Başkan Şahin'den 'mali durum' açıklaması

Halkın büyük bir teveccühüyle göreve gelerek, büyük bir sorumlulukla göreve başladıklarını ifade eden Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz günden beri halkımızın da büyük bir özlemi var, bu nedenle mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Ekibimizle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Halkın bize verdiği büyük bir sorumluluk var" dedi.

Sıkıntılı bir belediye devraldıklarını belirten Başkan Şahin, “Şu an elimizde resmi rakamlarda özel sektörler dışında sadece kamuya olan borcumuz 26 milyon 200 bin lira. Bunun dışında belediyeye özel sektörlerden borçlar da bulunuyor. Yine 1 Nisan itibariyle 2040 yılına kadar Türkeli'ne İller Bankası ve diğer kurumlarla yapılan sözleşmeli borçlanmalar var. Şu anda İller Bankası nisan ayı itibariyle gelen paramızı tamamen kesti. Bunları biz bile bile göreve geldik. Mazeret aramıyoruz, mazerete de sığınmıyoruz. Bu bağlamda hem kendimize, hem halkımıza, hem hükümetimize son derece güveniyoruz. Bunların üstesinden geleceğiz. Zaten halkımız da bize bunların üstesinden gelecek, bunları çözecek diye görev verdi. İnşallah özlenen Türkeli'ni plan ve program dahilinde hükümetimiz ve vekilimizle birlikte 2-3 yıl içinde yapacağımız çalışmalarla yatırımlar ortaya çıkmaya başlayacak, herkes Türkeli'ye gelmekten, Türkeli'de olmaktan ve Türkelili olmaktan gurur duyacak” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden itibaren 3 aylık hizmet planı yaptıklarını ifade eden Başkan Şahin, “3 aylık hizmet planlamamızda öncelikle su ile ilgili gerekli sondaj çalışmalarımız var, su kaçaklarını tespit etme çalışmalarımız var. Bunları tespit ettik şu sürece kadar. Kaçak yapılanmalar vardı onları tespit ettik. 350'ye yakın kaçak yapılanmayı önledik. İlerleyen zamanlarda daha da üste çıkabilir bu sayı. Sondaj çalışmalarımızla birlikte bu yaz çok az sıkıntıyla yaz aylarını geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

İlçe merkezindeki su şebekesinin kullanım ömrünü yitirmesi sebebiyle yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan ve bununla ilgili de hükümet bazında gerekli girişimlerde bulunduğunu dile getiren Başkan Şahin, “1957 yılında yapılan su şebekesine bu zamana kadar gerekli müdahaleler yapılmış ancak kullanım ömrünü bitirmiş durumda olması sebebiyle artık Türkeli'nin tamamen su şebekesinin değişmesi gerektiğine karar verdik. Çünkü bir yerden suyu veriyoruz su şebekesi kaldırmıyor, çünkü eskimiş borular. Bunun için de hükümet bazında vekilimizle birlikte gerekli girişimlerde bulunduk. Bu biraz zaman alacak bir süreç ancak biz acil eylem planımızla acil müdahaleler yaparak halkımızı mağdur etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.