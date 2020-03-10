Başkanı Ayhan'dan çevre temizliği çağrısı

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, vatandaşların çevre temizliğine karşı daha duyarlı olması için çağrıda bulunarak, "Sinop hepimizin, daha temiz bir Sinop mümkün" dedi.

Sinop Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşılan yazıda şu ifadelere yer verildi: "Sinop; birlikte yaşadığımız, aynı havayı soluyup aynı sokakları paylaştığımız ortak değerimizdir. Mavisiyle yeşiliyle muhteşem doğasıyla dikkatleri üzerine çeken şehrimiz yaz turizminde altın plajlarıyla da tercih sebebi olmaktadır. Sinop Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden Sinop'u her geçen gün daha güzel ve daha temiz bir sabaha uyandırmak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Sinop bırakmak için çalışıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çöp konteynerlerinden rutin saatlerde çöplerini alıyor, düzenli şekilde konteynerlerimiz ve sokaklarımız dezenfektan ilaçlarla yıkanıyor. Geri dönüştürülebilir atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. TÜİK verilerine göre de mutlu şehrimizde birey olarak her birimize sorumluluk düşmektedir. Üzülerek belirtmek istiyoruz ki bazı vatandaşlarımız çöp konteynerleri boş olduğu halde çöplerini dışarıya atmakta, kamuya açık alanlara moloz ve hafriyat dökmektedir. Çöplerini çöp konteynerine atmayan, kamuya açık alanlara çöp veya hafriyat dökenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca ceza-i müeyyide uygulanacaktır. Kurallara uymayan vatandaşları görenlerin Zabıta Müdürlüğümüz (153) ve Belediyemiz Mavi Masa (261-18-44) birimimizi bilgilendirmeleri önemle rica olunur. Çöplerin çöp konteynerlerine, geri dönüşüme uygun (plastik, cam, metal,kağıt) atıklarının geri dönüşüm kutularına atılması, ticarethanesi önünde çöp konteyneri bulunmayan ve çöplerini büyük koli veya çöp poşetleri ile çıkaran esnaflarımızın çöplerini 19.00-21.00 saatleri arasında çıkarmaları önemle rica olunur. Sinop hepimizin, daha temiz bir Sinop mümkün.”