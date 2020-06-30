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Batan tekne Alperen57'nin enkazı çıkarıldı

Sinop’ta içerisinde bulunan 4 kişi ile birlikte batan “Alperen57” isimli balıkçı teknesi ekiplerin gözetiminde denizden çıkarıldı10 Ocak 2019 tarihinde Gerze İlçesi Döngel mevkii açıklarında, içerisinde bulunan dört kişilik mürettebat ile birlikte kıyıdan yaklaşık 600 metre açıkta batan “Alperen57” isimli balıkçı teknesi Gerze Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gözetiminde çıkarıldı.

Sinop'ta içerisinde bulunan 4 kişi ile birlikte batan “Alperen57” isimli balıkçı teknesi ekiplerin gözetiminde denizden çıkarıldı


10 Ocak 2019 tarihinde Gerze İlçesi Döngel mevkii açıklarında, içerisinde bulunan dört kişilik mürettebat ile birlikte kıyıdan yaklaşık 600 metre açıkta batan “Alperen57” isimli balıkçı teknesi Gerze Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gözetiminde çıkarıldı. Teknenin içerisinde bulunan dört kişilik mürettebattan Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin sağ kurtarılırken Nadir Özel ve Murat Yağlıoğlu'nun cesedine ulaşılmıştı.

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