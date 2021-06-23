BBP Genel Başkanı Destici Sinop'a geliyor

Olağan Kongresi'ni 28 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sinop Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katılacak.

Kongreden bir gün önce Sinop'a gelecek olan Destici, bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Destici, ilk olarak Pazar günü saat 15.00'te Türkeli ilçesini ziyaret edecek. Burada partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirecek olan Destici, esnaflarla da bir araya gelecek. Temaslarını Pazartesi günü Sinop kent merkezinde sürdürecek olan Destici, Sinop Valiliği'ni ve Sinop Belediyesi'ni ziyaret edecek. Destici, esnaf ziyaretinin ardından Kültür Merkezi'nde saat 14.00'de başlayacak kongreye katılacak.

Kongrenin ardından Saraydüzü ilçesine geçecek olan Genel Başkan Destici, burada ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirecek. Saraydüzü esnafıyla da bir araya gelecek olan Destici, akşam yemeğinin ardından Ankara'ya dönecek.

Kongrede bayrak değişimi

Öte yandan, BBP Sinop İl Başkanlığı görevini yürüten, Büyük Birlik Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Tahir Şahin, il kongresinde aday olmayacağını, görevi Suat Bünyat'a devredeceğini söyledi. Görevi boyunca partisi ve kenti için elinden geleni yaptığını ve bayrağı Suat Bünyat'a devredeceğini belirten Şahin, “Bu onurlu mücadelede görev alacak arkadaşlarıma sonsuz başarılar diliyorum” dedi.