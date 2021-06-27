BBP Genel Başkanı Destici, Sinop'ta

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Sinop programı kapsamında ilk durağı Türkeli ilçesi oldu.

Partisinin Türkeli İlçe Teşkilatı açılışına katılmak üzere Türkeli ilçesine gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Köprübaşı mevkiinde İlçe Başkanı Adem Ünal ve partililer tarafından karşılandı. BBP, CHP ve MHP İlçe Başkanları tarafından çiçeklerle karşılanan Genel Başkan Destici, partisinin ilçe başkanlığı açılışına katıldı. Açılışta, kurban kesilerek, dua yapılmasının ardından BBP Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal bir konuşma yaptı. Ünal, ilçe teşkilatının açılışına teşrif eden Genel Başkan Mustafa Destici ve partililere teşekkür etti.

İl Başkanı Tahir Şahin tarafından da teşekkür konuşmasının yapılmasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, halka hitap etti. Destici, korona virüsten dolayı esnaflar, işçiler ve üreticilerin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bizim şuanda yapmamız gereken, devletin ve hükümetin elinde ne kadar imkan varsa bunu özellikle üç alana sevk etmeli. Birincisi vatandaş, zorda kalan esnaf, pandemi dolayısıyla iş yapamayan esnaf, pandemi dolayısıyla işten çıkarılan, kısa çalışma ödeneği ile hayatını mahkum kalan işçilerimiz. İkincisi, bir kuraklık yaşıyor Anadolu. Tarımla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin desteklenmesi lazım. Tohum, yem, gübre, ilaç desteğinin artırılarak devam etmesi gerekiyor. Üçüncüsü de üretim. Biz üretmek zorundayız. Tarım da, hayvancılık da bir üretim. Ancak teknoloji üretimine de ağırlık vermemiz gerekir. Teknoloji alanına ağırlık verdiğimizde işsizliği de önemli ölçüde azaltmış oluruz. Büyük Birlik Partisi olarak, vatandaşımızın devlete eli olmaya devam edeceğiz ancak bu süreçte bizim gördüğümüz alt yapı hizmetleri bekleyebilir, kanal bekleyebilir ancak beklenmemesi gereken aciliyet gerektirenler ayrı, Sinop-Türkeli arası sahil yolunun uzun süren çalışmaların nihayete erdirilmesi tamamlanması lazım. Bu yol bitmesi lazım, Allah izin verirse bunun da takipçisi olacağım inşallah. Tabii, yaz mevsimindeyiz, orman yangınları başladı. Bugün de maalesef Muğla Marmaris'te orman yangını başladı ve devam ediyor. Öncelikle bütün Muğla ve Marmaris halkına, çevrede yaşayan ve bundan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bir orman çalışanımızın yangın söndürme çalışmalarında hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah çalışmalar en kısa sürede tamamlanır ve yangın söndürülür. Büyük Birlik Partisi olarak, Türkiye'nin hayrına ne varsa hep destekledik, ama devletin, milletin ülkenin, hayrına görmediğimiz işlerde hep çekincemizi koyduk. Dış politikada bu süreçte Azerbaycan'dan Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kıbrıs'a, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele, orada bir terör devletinin kurulmaması için Türk askerinin, içeride Türk polisinin verdiği kahramanca mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz ve inşallah bu mücadele, ‘içeride ve dışarıda Türkiye devletinin varlığını, ülkesiyle milletinin bölünmez bütünlüğünü hedef alan, en son terörist imha edilinceye kadar devam etmelidir' diyeceğiz. Buna kesinlikle taviz verilmemeli, terörle mücadele ancak topyekün yapılırsa başarılı olur. Sadece dağdaki teröristle mücadele edilmekle yetmez. Ovadaki ile de, şehirdeki ile de memuriyete girdiyse onunla da, meclise girdiyse onunla da mücadele edeceksiniz. Biz bugüne kadar PKK'nın siyasi uzantısı ve şubesi olan HDP Meclis Başkanvekilinin yönettiği hiçbir toplantıya girmedik. Çünkü biz ‘mecliste hiçbir PKK'lı istemiyoruz' dedik. Çünkü bizim yaptığımız terörle mücadeleyi meclis kürsüsünden çıkıp, ‘bu bir işgal girişimidir' deyip, kahraman ordumuzu da ‘katliamcı' olarak gösteriyorsa, burada ayrı bir devlet kurmaktan bahsediyorsa elbetteki bunun hesabını hukuk sorar. Bunlar emperyalistlerin uşağı olarak Türkiye'nin ilerlemesini, büyümesini engellemek için bu işi yapıyorlar. Onun için Anayasa Mahkemesinin bu PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili raportörün verdiği olumlu kararı oy birliğiyle kabul ederek, esastan görüşmesini biz olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Destici, 2009 yılı Mart ayı yerel seçimlerinde Türkeli ilçesine ziyaret planlandığını ancak kurucu başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı nedeniyle ziyaret edemediklerini belirterek, bunun telafisini yaparak daha sık Türkeli'ye ziyaret etmeyi ümit ettiklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından Genel Başkan Destici, hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle BBP İlçe Teşkilatının açılış kurdelesini kesti. Parti binasında partililerle bir araya gelen Genel Başkan Destici, partililerle bir süre sohbet etti. İlçe Başkanı Adem Ünal, Genel Başkan Destici'ye günün anısına tablo hediye etti.

Buradan partililerle birlikte esnaf ziyaretine geçen Genel Başkan Destici, esnaflarla bir süre sohbet etti. Türkeli Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Genel Başkan Destici, muhtarların bir araya gelerek oluşturduğu ortak sorunların yer aldığı açıklamayı dinledi.

Muhtarlar, ilçedeki elektrik sorununun çözümü ve imar barışının yeniden getirilmesi, Güllüsu'daki balıkçı barınağının ödeneğinin sağlanarak yapımına başlanması konularında taleplerde bulundu. Genel Başkanı Destici de konuyla ilgili girişimlerde bulunulacağını, meclis gündemine de bu konuların taşınacağını sözlerine ekledi.

Ziyaretin ardından Genel Başkan Destici, ilçeden ayrıldı.