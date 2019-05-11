'BEKA'nın merkezi Sinop

İstanbul'da yaşayan iş adamı Fatih Candar Can, kısa adı BEKADER olan bir dernek kurdu. Genel merkezi Sinop'ta olacak BEKADER, Sivas, Diyarbakır, Hatay, Amasya, Şırnak, Van, Rize ve Muğla başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında şubelerini açmak için hazırlıklarını tamamladı.

BEKADER'in kuruluş amaçlarının içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin bu vatan üzerindeki bekası açısından 27 Mayıs 1960 İhtilali, 1980 Askeri Müdahalesi, 28 Şubat 1997 Post-Modern Darbesi, 27 Nisan 2007 E-Muhtıra ve 15 Temmuz 2016 darbe görünümlü işgal girişimlerini unutturmadan yaşayan nesle hatırlatmak, anlatmak, gelecek nesillere aktarmak; bu darbe girişimleri ile vatanın bölünmez bütünlüğü ve bekası için yurt içinde ve yurt dışında görevleri esnasında canlarını veren aziz şehitler, onların yakınları ve gazilerin onurlarını korumak, haklarını savunmak, yaşam süreleri içerisinde sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak. Vatana, devlete ve millete karşı şimdiye kadar yapılması düşülmüş, kalkışılmış veya yapılmış modern, post modern, siber, iktisadi darbe ve kalkışmaların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapmak.

“Milli irade namusumuzdur”

Resmi işlemlerini tamamlayarak hayata geçmek üzere olan BEKADER Genel Başkanı Fatih Candar Can, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi: "Milleti yaşat ki devlet yaşasın düsturundan hareketle; milli birliğin zedelenmemesi ve korunması için farkındalık çalışmaları yapmak, şehitlerin emanetlerine ve gazilerine sahip çıkmak, seçilmişlere karşı her türlü antidemokratik kalkışmalara karşı durmak, kadim medeniyetimiz ve tarihimizden aldığımız güç ve irfandan yola çıkarak sahip olduğumuz en değerli varlığımız olan beşeri sermayeyi, devlet, vatan ve millet menfaatlerini kendinden önde tutan ve büyük Türkiye hedefi için çalışmayı esas alan fert ve ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Rabbim bizleri mahcup etmesin” dedi.