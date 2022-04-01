Bekçilerin dikkati sayesinde uyuşturucu ele geçirildi

Sinop'ta bekçi ekiplerinin devriye sırasında şüphelenerek durdurduğu şahıstan kavanoz içerisinde esrar yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan bekçiler, gece saatlerinde devriye yaptıkları sırada bir şahıstan şüphelenerek incelemek istedi. İnceleme yaptıkları şahsın üzerinden 1 kavanoz içerisinde 162 gram esrar bulundu. Yakalanan şahısla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutanak tutulan şahıs için, adli makamların talimatları doğrultusunda yasal işlem başlatıldı.